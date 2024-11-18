مضبوطات بـ33.3 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – مطروح – الشرقية- الجيزة)، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأسفرت النتائج عن التالى:-

مديرية أمن القاهرة

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (3,100 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – عدد من الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ميزان حساس).

- ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما (6,5 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى "الحشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

مديرية أمن الإسكندرية

- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن مطروح

ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (13,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).

مديرية أمن الشرقية

ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الجيزة

ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد ، وبحوزته (32 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض – ميزان حساس- سيارة – مبلغ مالى).

هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ33,3 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

