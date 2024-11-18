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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مضبوطات بـ33.3 مليون جنيه.. ضبط عناصر إجرامية تخصصوا فى الاتجار بالمواد المخدرة

المضبوطات
المضبوطات
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 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريات أمن (القاهرة – الإسكندرية – مطروح – الشرقية- الجيزة)، قيام عدد من العناصر الإجرامية بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأسفرت النتائج عن التالى:-
مديرية أمن القاهرة
  - ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة أول السلام ، وبحوزته (3,100 كيلو جرام لمخدر الكوكايين – عدد من  الأقراص المخدرة لعقار "إكستاسى"– مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – ميزان حساس). 
 - ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة البساتين ، وبحوزتهما (6,5  كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين – كمية لمخدرى "الحشيش، الكوكايين" – عدد من الطوابع المخدرة – عدد من الأقراص المؤثرة – طبنجة - عدد من الطلقات – 3 سيارات – ميزان حساس- مطحنة هيدرو – مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية").

مديرية أمن الإسكندرية
- ضبط (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه ، وبحوزته (20 كيلو جرام لمخدر الحشيش).
مديرية أمن مطروح
 ضبط (عنصر إجرامى) حال إستقلاله سيارة "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة مطروح ، وبحوزته (13,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 2 بندقية خرطوش – عدد من الطلقات).
مديرية أمن الشرقية
 ضبط (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان ، وبحوزتهما (30 كيلو جرام لمخدر الحشيش).

مديرية أمن الجيزة
 ضبط (عنصر إجرامى"له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد ، وبحوزته (32 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- سلاح أبيض – ميزان حساس- سيارة – مبلغ مالى).
 هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ33,3 مليون جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

مكافحة المخدرات المخدرات شرطة أول السلام