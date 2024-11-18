جامعة قناة السويس تطلق فعاليات الأسبوع البيئي بكلية الهندسة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تولي أهمية كبيرة لتعزيز وعي الطلاب بالقضايا البيئية، ودعمهم لتقديم حلول مبتكرة تواكب احتياجات المجتمع وتحقق التنمية المستدامة.

جاء ذلك تعليقا على انطلاق فعاليات الأسبوع البيئي بكلية الهندسة، والذي بدأ صباح يوم الأحد 17 نوفمبر 2024، ويستمر حتى الأربعاء 20 نوفمبر 2024، بمشاركة واسعة من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن هذه الفعاليات تأتي في إطار التزام الجامعة بدورها الرائد في خدمة المجتمع وترسيخ قيم التنمية البيئية.

افتتحت الفعاليات بحضور الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، التي أشادت بالدور الحيوي الذي تقوم به كلية الهندسة في تعزيز الابتكار ودعم المواهب الشابة.

وأكدت "دينا أبو المعاطي" خلال كلمتها، أن الأسبوع البيئي يعكس حرص الجامعة على تفعيل دورها في إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات البيئية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما قامت بتكريم الطلاب المشاركين، وتوزيع شهادات التقدير على أصحاب المشروعات المتميزة، مشيرة إلى أن الابتكار الطلابي يُعد ركيزة أساسية لتحقيق التقدم في مختلف المجالات.

فيما أكد الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على كلية الهندسة أن الأسبوع البيئي يُمثل فرصة مثالية للطلاب لعرض إبداعاتهم وتبادل الأفكار، داعيةً إلى استمرارية هذه الفعاليات التي تسهم في بناء أجيال واعية بمسؤولياتها البيئية وقادرة على إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

شهد اليوم الأول استقبال إدارة الموهوبين والتعلم الذكي برئاسة الأستاذة حنان إسماعيل، بالتنسيق مع إدارة تدريب أفراد المجتمع بالإدارة العامة للمشروعات البيئة حيث تم عرض 13 مشروعا طلابيا مبتكرا قدمها 70 طالبًا وطالبة من مدارس متعددة، منها مدارس العطار، 25 يناير، أمون عبدالقادر، الطائف، والمنار، بالإضافة إلى إدارات الموهوبين بفايد، القنطرة، وأبوصوير.

تضمنت المشروعات تصميمات مبتكرة مثل مركبات تعمل عن بُعد (ROV)، ونظام كشف الألغام(Minesweeper)، والجراج الذكي، ونظام ري يعتمد على الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى نظارة ذكية للمكفوفين، ومشروع Lumos للإضاءة الذكية، وسلة قمامة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

كما شملت المشروعات تصميم نظام إطفاء حرائق ذكي (Smart Fire Tax)، وصفحة إلكترونية باسم Happy Resin، ومستشعرات للكشف عن الغازات والأمطار، بجانب تصميم مواقع إلكترونية، منها موقع مدرسة الإعلام الرسمية وموقع الجمهورية الجديدة.

في سياق متصل، أكدت الدكتورة عبير الشهاوي، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن تنظيم الأسبوع البيئي يُبرز رؤية الكلية نحو استثمار الطاقات الطلابية في تقديم حلول عملية للتحديات البيئية.

وعبّرت " عبير الشهاوي" عن فخرها بمستوى المشروعات المقدمة.

نظم الفاعليات اليوم الأول للأسبوع البيئي بكلية الهندسة ـ الأستاذة فاطمة حافظ، مدير مكتب وكيل الكلية، بالتنسيق مع المهندسة وفاء إمام مدير عام الإدارة العامة للمشروعات البيئة والأستاذ أحمد رمضان مدير إدارة تدريب أفراد المجتمع.

تخلل اليوم الأول أيضًا تم تقديم ندوتين علميتين من قبل قسم الهندسة الميكانيكية.

ألقى الدكتور محمد الصباحي ندوة بعنوان "استخدام الطاقة المتجددة في العمليات الصناعية"، التي ركزت على أهمية دمج الطاقة النظيفة في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية.

تبع ذلك ندوة أخرى قدمها الدكتور رامي رأفت بعنوان "المرونة كمفتاح لموثوقية الطاقة"، تناولت فيها أهمية المرونة في الحفاظ على استدامة أنظمة الطاقة، وذلك في مدرج إعدادي بالكلية.