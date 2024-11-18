رفضت إعطاءه أموالا.. مريض نفسي يشعل النيران بشقة والدته في الجيزة

أقدم عاطل يعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مصحة نفسية لتلقي العلاج، على إضرام النيران داخل شقة والدته لرفضها إعطاءه أموالا بالجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل شقة سكنية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وبعمل التحريات وبسؤال مالكة الشقة الشقة 70 سنة، اتهمت نجلها عاطل يعاني من مرض نفسي وسبق حجزه داخل مصحة نفسية لتلقي العلاج، بإضرام النيران بالشقة لرفضها إعطائه أموالا.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.