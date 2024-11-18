إعلام دمياط ينظم سلسلة ندوات تستهدف تنمية الأسرة

نظم مجمع إعلام دمياط التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحى ندوة تثقيفية بعنوان "تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان "بالتعاون مع الإدارة الصحية بالزرقا بقاعة مركز طب الأسرة وذلك فى إطار حملة الهيئة العامة للاستعلامات لنشر الوعي بأهمية المشاركة في المبادرات الرئاسية .

حيث أكد السيد عكاشة مدير مجمع اعلام دمياط أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة" للتنمية البشرية وبناء الإنسان" تمثل نموزجا حقيقيا لتعاون كافة مؤسسات الدولة حيث أن هذه المبادرة تعد خطوة محورية لتنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان حيث أضاف أن هذه الندوة ضمن حملات التوعية التى تهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية برعاية الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط

كما أكد محمود النجار مسؤل الإعلام والعلاقات العامة بالإدارة الصحية بالزرقا أن تنمية الأسرة المصرية وبناء الإنسان محور اهتمام الدولة وفي قلب استراتيجياتها التنموية، فالأسرة هي النواة الأولى للمجتمع، وبناؤها بشكل سليم يعني بناء مجتمع قوي وقادر على مواجهة التحديات.كما تناول المفاهيم الأساسية للزيادة السكانية والآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية

كما أكدت الدكتورة ايمان النجار إن الدولة تولى اهتماما كبيرا بتنمية الأسرة من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة وتحسين الخصائص السكانية والارتقاء بها.

ومن جانبه اكد السيد عكاشه مدير مجمع اعلام دمياط أن المرأة المصرية تحظى باهتمام غير مسبوق ودعم كبير من القيادة السياسية فى مختلف المجالات حيث أنها عماد الأسرة والمجتمع وشريك في تحقيق التنمية المستدامة .

كما أكدت الدكتورة ايمان النجار مدير الإدارة الصحية بالزرقا أن الصحة الإنجابية جزء من الصحة العامة التى تعنى الوصول إلى حالة من السلامة البدنية والنفسية كما أشارت إلى العواقب السلبية المترتبة عن العنف ضد المرأة على الصحة النفسية والإنجابية .