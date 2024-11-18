كشف ملابسات سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم بمدينة نصر

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى القنوات التليفزيونية بشأن سرقة هواتف محمولة خاصة بلاعبات فريق كرة قدم من داخل الخزانات الخاصة بهن أثناء إحدى المباريات داخل نادى رياضى بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من (لاعبة كرة قدم بأحد النوادى - مقيمة بمحافظة المنيا) ، وقررت أنها حال تواجد الفريق بأحد النوادى بدائرة القسم للمشاركة فى مباراة كرة القدم.. فوجئوا بسرقة ( 8 هواتف محمولة من داخل غرفة تبديل الملابس بالنادى).

وبالفحص وإجراء التحريات تم تحديد وضبط مرتكبة الواقعة (عاملة نظافة - مقيمة بمحافظة الجيزة – لها معلومات جنائية) ، وبحوزتها (الهواتف المحمولة "المستولى عليهم")، وبمواجهتها اعترفت بإرتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة".

وبإستدعاء المجنى عليهم .. تعرفوا على الهواتف وإتهموها بالسرقة. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.