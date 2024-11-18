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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

تعرف على جهود الداخلية لملاحقة الهاربين من الأحكام

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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 أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن  ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضيتى "قتل عمد، شروع فى قتل" ، وبالإعدام فى قضية "قتل عمد") بمحل إختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

كما تم  ضبط (عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة -  محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بمحل إختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية. 
و  ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا – محكوم عليه فى قضايا "هجرة غير شرعية" بالسجن والسجن المؤبد) بمحل إختبائه بمنزل أحد أقاربه بالمنطقة المتاخمة لمحل سكنه.  
 بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

جهود قطاع الأمن العام شرطة البدارى