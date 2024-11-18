تعرف على جهود الداخلية لملاحقة الهاربين من الأحكام

أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة البدارى بأسيوط – محكوم عليه بالسجن المؤبد فى قضيتى "قتل عمد، شروع فى قتل" ، وبالإعدام فى قضية "قتل عمد") بمحل إختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة أول أسيوط.

كما تم ضبط (عاطل - مُقيم بدائرة قسم شرطة المطرية بالقاهرة - محكوم عليه بالإعدام فى قضية "قتل عمد") بمحل إختبائه بشقة مستأجرة بدائرة قسم شرطة الخصوص بالقليوبية.

و ضبط (أحد الأشخاص - مُقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب بالمنيا – محكوم عليه فى قضايا "هجرة غير شرعية" بالسجن والسجن المؤبد) بمحل إختبائه بمنزل أحد أقاربه بالمنطقة المتاخمة لمحل سكنه.

بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

