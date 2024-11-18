محافظ بورسعيد يوجه بالارتقاء بمستوى الخدمات بمنطقة القابوطي الجديد

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعا، اليوم الاثنين، لمناقشة آليات تطوير الخدمات المقدمة بمنطقة القابوطي الجديد جنوب بورسعيد، ضمن خطة موسعة تشهدها محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى معيشة المواطن في كافة مناحي المحافظة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بإعادة تشغيل مكتب البريد بمنطقة القابوطي الجديد، للتسهيل على المواطنين في سرعة الحصول على الخدمات البريدية، كما وجه بتكثيف العمل بالمخبز لتلبية احتياجات قاطني القابوطي الجديد، فضلا عن دراسة آليات تشغيل مبنى الطب البيطري، وتكثيف تواجد الأطباء وأطقم التمريض بالوحدة الصحية بالقابوطي الجديد.

وشدد على الالتزام بهذه التعليمات وسرعة تنفيذها مع المتابعة المستمرة من الجهات المختصة لمستوى تقديم الخدمة ميدانيا، والاستماع لمطالب واحتياجات المواطنين وسرعة الاستجابة لها.