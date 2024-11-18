رئيس "كوب 29": إعلان باكو حول الشفافية المناخية العالمية يعرض اليوم في مؤتمر الأطراف

قال مختار باباييف وزير البيئة والموارد الطبيعية الأذري رئيس مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 29)، أن "إعلان باكو حول الشفافية المناخية العالمية"، سيُعرض اليوم /الاثنين/.



وأوضح باباييف- خلال فعالية "الطاولة المستديرة للوزراء حول الشفافية المناخية العالمية"، التي شهدت مشاركة وزراء من عدة دول- أن هذا الإعلان يجسد التزام المجتمع الدولي بتعزيز الشفافية والتعاون الدولي، وسيتكامل مع منصة باكو للشفافية، وفقًا لما أوردته صحيفة "أذرنيوز" الأذرية.

وأكد أهمية التقارير الدورية المتعلقة بالشفافية المناخية، مشيرًا إلى دعم رئاسة مؤتمر "كوب29" لهذا النهج في العمل المناخي. وقال: "الشفافية تعزز الثقة في العملية الدولية، وتدعم المساءلة، وتزيد من طموحاتنا في مواجهة التحديات المناخية".

وأضاف أن تقرير الشفافية الدوري الخاص بأذربيجان سيُعرض خلال الأسبوع الجاري، مؤكدًا أن الشفافية تُسهم في مساعدة الدول على تقييم إمكاناتها في مجال العمل المناخي وتحديد احتياجاتها بدقة.