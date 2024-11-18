كشف ملابسات واقعة العثور على جثة أحد الأشخاص داخل سيارة بالمنوفية

تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية بكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أشمون بمديرية أمن المنوفية بالعثور على جثة ( فنى تبريد - مُقيم بدائرة مركز شرطة قويسنا) داخل سيارة ملاكى قيادته "ملك والده" متوقفة بدائرة المركز وبها جروح متفرقة وآثار خنق بالرقبة والعثور بداخل السيارة على (متعلقات المجنى عليه - سلاح أبيض - قطعة قماش "إيشارب").



أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (4 أشخاص من بينهم شخصين وفتاة "أحداث" - مقيمين بدائرة المركز) ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة وقرر أحدهم بسابقة إتفاقه وباقى المتهمين مستغلاً صغر سنهم على سرقة إحدى السيارات الملاكى كرهاً عن قائدها وبتاريخ الواقعة قاموا بإستيقاف المجنى عليه وإستقلال السيارة رفقته بدعوى توصيلهم وقام أحدهم بخنق المجنى عليه (بإستخدام إيشارب "خاص بالمتهمة") أثناء قيادته السيارة إلا أنه قام بالتوقف بها بمكان العثور عليها ومقاومتهم فقام أخر بالتعدى عليه بالسكين فأحدث ما به من إصابات أودت بحياته وأثناء ذلك هرب باقى المتهمين ولم يتمكن من سرقة السيارة وهرب ، وبمواجهة باقى المتهمين بما جاء بإعترافات المتهم الأول أيدوها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.