بالفيديو.. باحث سياسي: اغتيال إسرائيل لمسئول العلاقات العامة لحزب الله دليل على خوفها

قال الدكتور زكريا حمودان، الباحث السياسي، إن اغتيال إسرائيل لمسؤول العلاقات العامة لحزب الله محمد عفيف لم يؤثر على تماسك الحزب، موضحا أن حزب الله والمجاهدين الموجودين على الجبهات لديهم تماسك وصمود كبير، إذ إن قوتهم وقدراتهم غير مرتبطة بأشخاص.

وأضاف "حمودان" في مداخلة هاتفية على فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الاثنين، أن مسؤول العلاقات العامة لحزب الله محمد عفيف خاض معركة عام 2006، كما أنه خاض مختلف معارك محور المقاومة، مشيرا إلى أن هذا الاستشهاد يزيد حزب الله قوة وعزم على المستوى الجهادي والإعلامي.

وتابع، أن اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لمسؤول العلاقات العامة لحزب الله لم يحقق به انتصار، لكن حقق ضربة تؤكد أنه يخشى صوت الحق والإعلام، إذ إنها تخشى صوت الإعلام لقدرته على الاستمرار في المعركة إعلاميا، لأن الاحتلال في المقابل يضع موازنات كبيرة وهائلة في الإعلام العربي والغربي من أجل مواجهة ما نقوم به.