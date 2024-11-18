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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

أزمة نفسية تقود عاملا لإنهاء حياته قفزا من الطابق السادس في الطالبية

أرشيفية
أرشيفية
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أنهي عامل حياته قفزاً من الطابق السادس لمروره بحالة نفسية سيئة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة.

تلقي الرائد محمد أشرف رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور علي جثة عامل وسط بركة من الدماء، وبعمل التحريات وسؤال أسرته أفادوا بإقدامه علي إنهاء حياته قفزاً من الطابق السادس لمروره بحالة نفسية ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبه جنائية في الواقعة، جري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.
وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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