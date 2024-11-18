الثلاثاء المقبل.. جلسة تعريفية عن المشاركة في "برنامج إيراسموس+" بجامعة أسيوط

أعلن مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية بجامعة أسيوط، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومدير، ومنسق عام المكتب؛ عن قيام مركز التصدير التعليمي الأوروبي؛ بعقد جلسة تعريفية إلكترونية عبر تطبيق زووم؛ حول فرص المشاركة في برنامج إيراسموس+، يوم الثلاثاء القادم الموافق 19 نوفمبر 2024م، في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن برنامج "إيراسموس +" هو برنامج ممول من الاتحاد الأوربي يمتد تاريخه لأكثر من 35 عاماً، ويتميز بالاستدامة في أوروبا، وعلى مستوى العالم، ويشمل البرنامج التعاون بين مؤسسات التعليم العالي، وإنشاء مشاريع تعاونية، وإعداد مناهج مشتركة أو مزدوجة، ويهدف إلى تطوير الروابط الأكاديمية، والاجتماعية، والثقافية بين الجامعات الأوربية، ونظيراتها من الدول المؤهلة حول العالم، وقد خصص البرنامج ميزانية قدرها 26,2 مليار يورو للفترة ما بين (2021-2027م)؛ لدعم هذه الجهود.

وتستهدف الجلسة التعريفية الالكترونية؛ ممثلي مؤسسات التعليم العالي، والقائمين على التعليم والتدريب المهني، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات العامة، علماً بأن المشاركة في الندوة مجانية، وأن مدة الجلسة عبر الإنترنت ساعة واحدة.