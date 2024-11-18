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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أوكرانيا: ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني في سومي إلى 11 قتيلا و68 مصابا

الهجوم الصاروخي
الهجوم الصاروخي
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أعلن القائم بأعمال عمدة إقليم سومي الأوكراني أرتيم كوبزار، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الصاروخي الذي شنته القوات الروسية، ليلة أمس على مبنى سكني في الإقليم، إلى 11 قتيلًا و68 مُصابًا.


وقال كوبزار - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية الرسمية-: "ارتفع عدد المصابين في الهجوم إلى 68 بينهم عشرة أطفال".
يشار إلى أن خدمة الطوارئ الحكومية في أوكرانيا أعلنت أن الهجوم الروسي في سومي؛ أسفر عن مقتل 11 شخصًا، بينهم طفلان، وإصابة 55 آخرين، بينهم ثمانية أطفال.. وفي وقت متأخر من أمس الأحد أعلنت السلطات الأوكرانية أن الجيش الروسي هاجم مبنى سكني في سومي بصاروخ باليستي، فيما أفادت التقارير بمقتل عشرة أشخاص وإصابة 52 آخرين في الهجوم.

إقليم سومي الأوكراني ضحايا الهجوم الصاروخي الهجوم الصاروخي القوات الروسية