بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض طفيف في درجات الحرارة وتحذيرات من طقس الـ48 ساعة الحالية

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري تشهد مرور منخفض جوي في طبقات الجو العليا وهو ما يعمل على تشكل السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة ومنذ الأمس هناك أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من محافظات ومدن الساحل الشمالي وتمتد للمحافظات الأولى من الوجه البحري مثل البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية.

وأضاف "القياتي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الاثنين، إن هناك فرصة لامتداد هذه الأمطار بشكل أقل شدة إلى محافظات مدن الساحل الشمالي، وفرص هذه الأمطار مستمرة حتى الغد، مؤكدًا أن المحافظات الداخلية للجمهورية تشهد استقرارًا في الأحوال الجوية، مع وجود انخفاض في قيم درجات الحرارة، حيث تسود أجواء خريفية.

وتابع، أن هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة على القاهرة مقارنة بالأمس حيث أن درجات الحرارة بالأمس على القاهرة سجلت 26 درجة مئوية واليوم تسجل 24 درجة مئوية، موضحًا أن الفترة الحالية تُعرف بوجود اختلاف كبيرفي درجات الحرارة بين فترات الليل والنهار.