جامعة قناة السويس تشارك في محاضرة "تحقيق العدالة الذكية" لتعزيز وعي الطلاب

شارك وفد طلابي من "أسرة طلاب من أجل مصر" بجامعة قناة السويس في محاضرة "تحقيق العدالة الذكية" ضمن مبادرة بداية والتي تنظمها محكمة الإسماعيلية الابتدائية برئاسة المستشار أحمد أبو عمره ضمن سلسلة ندوات تقدمها لتوعية الطلاب.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة.

وتعليقاً على المشاركه ـ أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، على التزام الجامعة بدورها في توعية الشباب و تثقيفهم ليكونوا مواطنين فاعلين يسهمون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيدًا بسلسلة الندوات التوعوية التي تنظمها محكمة الإسماعيلية الابتدائية

ضمن مبادرة "بداية" بهدف تعزيز وعي الطلاب بمفاهيم العدالة الذكية.

وأشار "مندور" إلى أن مشاركة أسرة طلاب من أجل مصر تأتي في إطار سعي الجامعة لدعم رؤية الدولة لبناء الإنسان وترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبه ـ أوضح الدكتور محمد عبد النعيم، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مشاركة 20 طالبا وطالبة أسرة طلاب من أجل مصر في هذه المحاضرة تهدف إلى توعيتهم بأهمية العدالة الذكية كجزء من تكوينهم الأكاديمي والاجتماعي، حيث يُسهم هذا النوع من المبادرات في إرساء مبادئ المواطنة المسؤولة.

حاضر في الندوة كل من المستشار وليد الغزاوي مساعد رئيس محكمة الإسماعيلية الإبتدائية والدكتور أحمد مجدي، الأستاذ المساعد بكلية الهندسة، حيث قدما عرضا متكاملا حول مفهوم العدالة الذكية ودورها في تحقيق التوازن المجتمعي وكيفية تطبيقها في مجالات متعددة.

تمت المحاضرة بإشراف تنفيذي الدكتور محمود شعيب، منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور محمد الباز منسق أسرة طلاب من أجل مصر والطالب محمد شريف رائد الأسرة وبالتنسيق مع الإدارة العامة لرعاية الشباب، حيث أشرف الأستاذ عبد الله عامر، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، والأستاذ ياسر عبد المجيد، مدير إدارة الأسر الطلابية، على تنظيم مشاركة الطلاب.

تهدف هذه الندوات التي تنظمها محكمة الإسماعيلية الإبتدائية إلى إكساب الطلاب رؤى حديثة تسهم في بناء شخصيتهم وتأهيلهم ليكونوا عناصر إيجابية في المجتمع