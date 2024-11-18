باستثمارات 500 مليون جنيه.. شراكة بين النصر ومجموعة الصافي لتصنيع السيارات محليا

أعلنت شركة النصر لصناعة السيارات، شراكة استراتيجية مع مجموعة الصافي، إحدى أكبر المجموعات الاقتصادية في المنطقة، بهدف تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر وتلبية احتياجات السوق المحلية والتصدير إلى الدول المجاورة.

تم تأسيس شركة "إس إن أوتوموتيف" (SN Automotive) مع بداية العام الجاري، برأس مال قدره 500 مليون جنيه. وتستحوذ مجموعة الصافي على 76% من أسهم الشركة، بينما تمتلك النصر للسيارات نسبة 24%.

وستتولى الشركة إدارة العمليات التجارية بالكامل، من تمويل، وتجميع، وتصنيع، وتوزيع سيارات تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة.

تم الإعلان عن الشراكة خلال احتفالية كبرى بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والمسؤولين، منهم الفريق مهندس كامل الوزير، والدكتورة ياسمين فؤاد، إلى جانب سفراء ودبلوماسيين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

وأكد الدكتور خالد شديد، الرئيس التنفيذي لشركة النصر للسيارات، أن هذه الشراكة تدعم رؤية مصر لتطوير صناعة السيارات وتعزيز مكانتها الإقليمية، مضيفًا:"هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق أهدافنا بتوفير سيارات عالية الجودة بأسعار تنافسية، وتعزيز الاقتصاد الوطني."

وأشاد المهندس عمرو صافي، الرئيس التنفيذي لقطاع تطوير الأعمال بمجموعة الصافي، بالدعم الحكومي لمشروع إعادة إحياء شركة النصر. وقال: "نهدف من خلال SN Automotive إلى توفير منتجات وخدمات مبتكرة وتعزيز نسبة المكون المحلي، مع خلق فرص عمل جديدة للشباب المصري."

وتستهدف الشراكة تصنيع سيارات محلية متعددة الطرازات حيث من المقرر الإعلان عن شراكة أجنبية مع شركة صينية كبرى في منتصف 2025 لإطلاق أول ثلاثة طرازات، أحدها يعمل بالكهرباء، والباقي بالبنزين.

كذلك تعزيز المكون المحلي حيث تهدف الشركة إلى زيادة نسبة المكون المحلي من 49% إلى أكثر من 60%.

بالاضافة الي توسيع الاستثمارات حيث تبلغ الاستثمارات الأولية للمشروع 40 مليون دولار، مع خطط لزيادة هذا الرقم مستقبلاً.

ستدير مجموعة الصافي جميع مراحل سلسلة التوريد، بما يشمل استيراد المكونات، وتوزيع السيارات، وتقديم خدمات ما بعد البيع، بينما تتولى النصر للسيارات عمليات التصنيع.

تأتي هذه الشراكة في ظل المزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي والقوى العاملة المؤهلة. كما تهدف إلى جعل مصر قاعدة صناعية لصناعة السيارات في المنطقة، بما يتماشى مع رؤية الدولة للتنمية المستدامة وتنويع الأنشطة الاقتصادية.

تأمل شركة SN Automotive أن تسهم هذه الشراكة في تحقيق نقلة نوعية في صناعة السيارات بمصر، مع التركيز على الابتكار، الجودة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة.