ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 31,316.21 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.35%، وصولًا إلى مستوى 3,228.27 نقطة، كما صعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.52%، وصولًا إلى 8,447.36 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 11,700.78 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.77%، وصولًا إلى 6,864.36 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 38,865.16 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.42%، مسجلًا 13,771.25 نقطة.