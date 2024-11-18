ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

البورصة
البورصة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ارتفعت مؤشرات البورصة، في مستهل تعاملات بشكل جماعي، اليوم الاثنين، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.21%، ليصل إلى مستوى 31,316.21 نقطة.

ارتفع مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.35%، وصولًا إلى مستوى 3,228.27 نقطة، كما صعد أيضا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.52%، وصولًا إلى 8,447.36 نقطة، وكذا المؤشر الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.48%، ليصل إلى مستوى 11,700.78 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGXSP بنسبة 0.77%، وصولًا إلى 6,864.36 نقطة، كما صعد مؤشر EGX30capped بنسبة 0.29%، ليصل إلى مستوى 38,865.16 نقطة، وكذا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.42%، مسجلًا 13,771.25 نقطة.

البورصة مستهل تعاملات الاثنين , البورصة المصرية مؤشرات اسهم