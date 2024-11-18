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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حجز مدير المبيعات المتهم بسب تركي آل الشيخ عبر "إكس"

المستشار تركي آل
المستشار تركي آل الشيخ
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أمرت جهات التحقيق بحجز مدير المبيعات المتهم بسب المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر منصة إكس، لحين عرضه علي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتم التحفظ على المتهم بديوان قسم الهرم نفاذا لقرار النيابة العامة.

مدير مبيعات يسب المستشار تركي آل الشيخ عبر منصة إكس

تلقي المقدم مصطفي الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من أحد المحامين وكيلاً عن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، يتهم فيه أحد الأشخاص بسب موكله عبر منصة إكس، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة مدير مبيعات مقيم بمحافظة الإسكندرية وبإستدعائه وعرضه علي النيابة العامة أمرت بحجزه لحين عرضه علي الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، وتم التحفظ على المتهم بديوان قسم الهرم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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