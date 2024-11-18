رئيس الوزراء الهندي يصل إلى البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وصل رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم /الاثنين/، إلى البرازيل؛ للمشاركة في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها مدينة (ريو دي جانيرو).



وذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية، في نسختها الإنجليزية، أن زيارة مودي إلى البرازيل تأتي بعد أن اختتم زيارته المثمرة إلى نيجيريا، والتي أجرى خلالها محادثات ثنائية مع الرئيس بولا أحمد تينوبو والتقى عددا من أعضاء الجالية الهندية.

بدوره، أعرب مودي - عقب وصوله إلى البرازيل - عن تطلعه إلى المشاركة في القمة وإجراء محادثات مثمرة مع مختلف زعماء العالم.

ومن المقرر أن يتوجه مودي، خلال جولته الخارجية الحالية، إلى دولة غويانا، التي تقع في أمريكا اللاتينية، في الفترة من 19 إلى 21 نوفمبر في زيارة تأتي تلبية لدعوة من رئيس غويانا محمد عرفان علي، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها رئيس وزراء هندي إلى هذه الدولة منذ أكثر من 50 عاما.

