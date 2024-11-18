ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي نازحين في بيت لاهيا

طيران الاحتلال الإسرائيلي
طيران الاحتلال الإسرائيلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.


وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.
وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و846 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103 آلاف و740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

استشهد طيران الاحتلال الإسرائيلي النازحين بيت لاهيا