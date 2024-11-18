شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي نازحين في بيت لاهيا

استشهد عدد من الفلسطينيين، اليوم /الاثنين/، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من المواطنين النازحين في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة.



وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، باستشهاد مواطنين على الأقل وإصابة آخرين، إضافة لعدد من المفقودين، بعد قصف طيران الاحتلال منزلا بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و846 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103 آلاف و740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.