حالة الطقس اليوم الاثنين 18-11-2024 في البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن استقرار درجات الحرارة في محافظة البحيرة اليوم الاثنين 18-11-2024، حيث يسود طقس معتدل نهارًا يميل إلى البرودة ليلاً، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة.

حالة الطقس اليوم الإثنين

ووفقًا لبيان صادر عن محافظة البحيرة، من المتوقع أن يشهد سكان المحافظة طقسًا معتدلاً نهارًا وليلاً، مع ارتفاع يتراوح بين 1.50 متر إلى 2.50 متر للأمواج في البحر المتوسط، وسرعة رياح تصل إلى حوالي 34 كيلومترًا في الساعة.

وتتوقع الهيئة أن تصل درجة الحرارة العظمى في مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة، إلى 24 درجة مئوية، بينما تكون الصغرى عند 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين

وفيما يلي بيان تفصيلي بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين، الموافق 18 نوفمبر لعام 2024 في كافة المحافظات المصرية:

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى العاصمة الإدارية الصغرى 15 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى 6 أكتوبر الصغرى 15 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى بنها الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى وادى النطرون الصغرى 16 العظمى 25.

درجات الحرارة فى كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى المنصورة الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 16 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى شبين الكوم والصغرى 16 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 16 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 20 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 21 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 16 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى السويس الصغرى 17 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى العريش الصغرى 14 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى رفح الصغرى 13 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 15 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى نخل الصغرى 11 العظمى 23.

درجات الحرارة فى سانت كاترين الصغرى 07 والعظمى 19.

درجات الحرارة فى الطور الصغرى 16 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى طابا الصغرى 16 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 20 والعظمى 28

درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى العلمين الصغرى 15 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 22.

درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 13 وشمال 22.

درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 12 والعظمى 23.

درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 19 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 19 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 21 والعظمى 29.

درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 22 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 21 والعظمى 29.

درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 21 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 14 والعظمى 24.

درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 13 والعظمى 25.

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 12 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 26.

درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 13 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى قنا الصغرى 14 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 15 والعظمى 27.

درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 16 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 13 والعظمى 28.

درجات الحرارة فى أبو سمبل الصغرى 16 والعظمى 28.

استعدادات مكثفة وجاهزية المعدات لمواجهة أثار سقوط الأمطار

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، تكاتف كافة الأجهزة التنفيذية والمرافق العامة بالمحافظة لمواجهة أثار سقوط الأمطار الغزيرة خلال موسم الشتاء.

وأضافت أن هناك تنسيق كامل بين الفرق الميدانية وغرفة السيطرة، التي تعمل على مدار الساعة، لتلقي البلاغات وتوجيه فرق الطوارئ إلى الأماكن المتأثرة وذلك لضمان سلامة المواطنين واستمرار حركة المرور دون عوائق.

وشددت محافظ البحيرة على التأكد من الجاهزية التامة لكافة المعدات واستمرارية عملها بكفاءة عالية، وتوزيعها في المواقع الحيوية والنقاط المعرضة لتجمع المياه، موجهه برفع درجة الاستعداد، والتنسيق مع هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة التوقعات الجوية أولاً بأول واتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة.

وتُهيب محافظة البحيرة بالمواطنين توخي الحذر واتباع إرشادات السلامة أثناء القيادة على الطرق، خاصة في المناطق المعرضة لتجمعات المياه، وتجنب الاقتراب من أعمدة الإنارة أو الأسلاك الكهربائية المكشوفة ،والتواصل الفوري مع الجهات المختصة في حال وجود أي طوارئ أو حالات تستدعي التدخل، لضمان تقديم الدعم اللازم.