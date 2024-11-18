الخارجية الروسية: لافروف سيجري محادثات واجتماعات ثنائية على هامش قمة العشرين بريو دي جانيرو

ذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم /الاثنين/ أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيجري سلسلة من المحادثات والاجتماعات الثنائية على هامش قمة العشرين في ريو دي جانيرو.



وقالت زاخاروفا - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - إن روسيا تخطط للإعلان عن نيتها الانضمام إلى التحالف ضد الجوع والفقر، وهي مبادرة يقودها الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال قمة مجموعة العشرين، كما سيدافع الوفد الروسي عن أفكار شاملة تدعم التنمية المستدامة، وتستوعب نماذج واستراتيجيات اقتصادية وطنية متنوعة.

وأضافت أن ذلك يشمل "نهج التنفيذ العقلاني للتحولات في مجال الطاقة والحفاظ على التجارة الدولية المفتوحة دون تمييز، ووضع آليات السوق بما يتجاوز المصالح الانتهازية والضيقة لبعض البلدان، بما يتماشى مع روح قرارات قمة البريكس في قازان".

وأشارت زاخاروفا إلى أن روسيا تهدف إلى زيادة نزع الطابع السياسي عن مجموعة العشرين وإدانة المعايير المزدوجة الغربية، بما في ذلك "إعادة تعريف الغرب للمعايير وصمت الولايات المتحدة وحلفائها بشأن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة واستخدام الأدوات الاقتصادية كوسيلة للمواجهة وقمع المعارضة، فضلا عن الاستغلال الاستعماري الجديد"، وأكدت أن روسيا ترحب بعودة مجموعة العشرين إلى إصدار البيانات الوزارية دون تحيزات جيوسياسية يفرضها الغرب.

وكان لافروف قد وصل إلى البرازيل أمس /الأحد/ قادما من أبو ظبي، حيث حضر منتدى صير بني ياس الدولي للسلام والأمن، وفي ريو دي جانيرو يترأس لافروف الوفد الروسي بناء على تعليمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ومن المتوقع أن يتحدث لافروف في جلسة عامة اليوم حول قضايا مكافحة الفقر والمجاعة، فضلًا عن إصلاح المؤسسات العالمية.

