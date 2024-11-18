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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

وزيرا خارجية أمريكا والجزائر يبحثان هاتفيا سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
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بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره الجزائري أحمد عطاف، سبل إنهاء الحرب في قطاع غزة.
وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن بلينكن أكد، خلال الاتصال، أهمية إيصال المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في غزة ولبنان، مشيرا إلى استمرار الجهود الأمريكية للتوصل لحل دبلوماسي في لبنان يتيح للمدنيين العودة بأمان إلى منازلهم. 
وأعرب وزير الخارجية الأمريكي عن تقديره لدور الجزائر في تعزيز الاستقرار الإقليمي، مؤكدًا الاتفاق مع نظيره الجزائري على مواصلة التنسيق المشترك لتحقيق مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا في المنطقة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أحمد عطاف الحرب في قطاع غزة