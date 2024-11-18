وزير الخارجية الأمريكي: نتطلع لتعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية مع سلطنة عمان

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن تطلع الولايات المتحدة إلى تعزيز الروابط الاقتصادية والأمنية مع سلطنة عمان.



وأشاد بلينكن - في بيان نشرته وزارة الخارجية الأمريكية اليوم /الاثنين/؛ بمناسبة يوم سلطنة عمان الوطني - بقيادة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد ودور السلطنة الريادي في تعزيز السلام والاستقرار والازدهار الإقليمي، مؤكدا أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ومشيرًا إلى الحوار الاستراتيجي الأمريكي - العماني الذي عقد هذا العام في (واشنطن).

وأوضح أن الحوار شكل فرصة لتعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة النظيفة، إلى جانب مبادرات التعليم والعلوم والثقافة، لافتا إلى أن العلاقات الأمريكية - العمانية، التي تعود إلى عام 1790، تعد من أقدم العلاقات الثنائية لبلاده.

وفي ختام البيان، وجه بلينكن التهاني لشعب السلطنة بمناسبة احتفالهم بالعيد الوطني، مؤكدًا اعتزاز الولايات المتحدة بهذه العلاقة التاريخية.