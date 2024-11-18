ماس كهربائي وراء حريق فيلا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل فيلا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وإصابته وزوجته بمدينة الشيخ زايد، أن ماسا كهربائيا بجهاز الدفاية وراء نشوب الحريق.

حريق فيلا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وزوجته بحروق، جري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.