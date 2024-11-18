ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ماس كهربائي وراء حريق فيلا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كشفت التحريات الأولية التي أجرتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة في واقعة نشوب حريق داخل فيلا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وإصابته وزوجته بمدينة الشيخ زايد، أن ماسا كهربائيا بجهاز الدفاية وراء نشوب الحريق.

حريق فيلا عضو مجلس إدارة نادي الزمالك 

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل فيلا محمد طارق عضو مجلس إدارة نادي الزمالك بمدينة الشيخ زايد، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإطفاء وجري فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق والذي خلف وراءه إصابة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك وزوجته بحروق، جري نقل المصابين إلي المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

إدارة نادي الزمالك الشيخ زايد السيطرة على الحريق الزمالك امن الجيزة بمدينة الشيخ زايد حريق داخل فيلا حريق فيلا كهربائى ماسا كهربائيا مدينة الشيخ زايد نادي الزمالك