بدء تلقى الطعون على مرشحي انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة مطروح

أعلنت جامعة مطروح برئاسة الدكتور مصطفى النجار، اليوم الإثنين، بدء اللجان المشرفة على انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024 /2025 في تلقي الطعون من قبل الطلاب على زملائهم المرشحين لخوض الانتخابات.

وأوضح رئيس جامعة مطروح، أنه تم إعلان الكشوف المبدئية للطلاب المتقدمين لخوض انتخابات الاتحادات الطلابية، أمس الأحد، وذلك طبقًا للجدول الزمني المنظم للعملية الانتخابية.

وأضاف الدكتور مصطفى النجار، أن إجراءات العملية الانتخابية ستستمر فعالياتها حتى الثامن والعشرين من نوفمبر الجاري، حيث ستنتهى بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة.

جدير بالذكر أن إجراءات العملية الانتخابية بكافة مراحلها ستتم وفقًا للجدول الزمني المعتمد من الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم فتح باب الترشح وسحب وتقديم الاستمارات الخميس الموافق 14 نوفمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية الأحد 17 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون الإثنين 18 نوفمبر، وفحص الطعون الثلاثاء 19 نوفمبر، على أن يتم إعلان الكشوف النهائية الأربعاء 20 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية الخميس 21 نوفمبر، وتجرى انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج الأحد 24 نوفمبر، فيما تجرى جولة الإعادة الإثنين 25 نوفمبر، وتعقد انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات الثلاثاء 26 نوفمبر، وانتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات الأربعاء 27 نوفمبر، على أن ينتهي ماراثون انتخابات الاتحادات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس اتحاد الجامعة ونائبه يوم الخميس 28 نوفمبر.