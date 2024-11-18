وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن بعد صراع مع مرض السرطان

توفي الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن" اليوم الإثنين، إثر صراع مع مرض السرطان، مما أثار حالة من الحزن بين متابعيه والمجتمع الأردني، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأعلن سعد الزين، عم أيمن، الخبر عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن أخي الشاب أيمن عمار علي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف أن الجثمان سيوارى الثرى اليوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024، بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب، فيما تُقبل التعازي في ديوان عشيرة آل عرابة بمنطقة عرجان.