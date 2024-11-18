ads
الإثنين 18 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

وفاة أيمن العلي ملك جمال الأردن بعد صراع مع مرض السرطان

الناشط الأردني الراحل
الناشط الأردني الراحل أيمن العلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

توفي الناشط الأردني أيمن العلي، المعروف بلقب "ملك جمال الأردن" اليوم الإثنين، إثر صراع مع مرض السرطان، مما أثار حالة من الحزن بين متابعيه والمجتمع الأردني، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وأعلن سعد الزين، عم أيمن، الخبر عبر حسابه على "إنستجرام"، قائلاً: "ببالغ الحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى ابن أخي الشاب أيمن عمار علي. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف أن الجثمان سيوارى الثرى اليوم الإثنين، 18 نوفمبر 2024، بعد صلاة الظهر في مقبرة سحاب، فيما تُقبل التعازي في ديوان عشيرة آل عرابة بمنطقة عرجان.

الناشط الأردني أيمن العلي مرض السرطان الأردن