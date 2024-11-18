سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الاثنين في البنوك المصرية

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري صباح اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024 قبل ايام من اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري لحسم قرار الفائدة.



وبحسب المواقع الرسمية للبنوك في مصر ، سجل متوسط سعر الدولار نحو 49,31 جنيه للشراء، 49,44 جنيه للبيع،

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:

بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:

سجل سعر الدولار في بنك مصر 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:

وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:

وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:

سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الدولار بالبنك العربي الافريقي الدولي 49,3 جنيه للشراء، 49,4 جنيه للبيع