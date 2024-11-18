أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الجيش الروسي إلى 722 ألفا و440 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم /الاثنين/ ارتفاع حصيلة قتلى الجنود الروس إلى 722 ألفا و440 جنديًا، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.



وأفادت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما ذكرت وكالة أنباء /يوكرين فورم/ الأوكرانية، بأن الجيش الروسي تكبد خلال الساعات الـ24 الماضية، 1560 جنديًا ما بين قتيل وجريح.

وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية، فقدت روسيا أيضا منذ بدء العملية العسكرية "9 آلاف و365 دبابة و19 ألفا و59 مركبة مدرعة و20 ألفا و586 من النظم المدفعية و1252 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و999 من أنظمة الدفاع الجوي و2753 من صواريخ كروز و369 طائرة مقاتلة و329 مروحية و28 سفينة حربية، فضلا عن 3 آلاف و655 من المعدات الخاصة وغواصة واحدة و29 ألفا و428 من المركبات وخزانات الوقود و19 ألفا و73 طائرة بدون طيار".