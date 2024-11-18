بايدن: الطاقة النظيفة تحمي الكوكب والأجيال المقبلة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه «لا أحد يمكنه إعادة عقارب الساعة إلى الوراء» فيما يتعلق بـ«ثورة الطاقة النظيفة» في الولايات المتحدة، وذلك في رسالة إلى خلفه دونالد ترامب.

وأضاف بايدن: «سأترك منصبي في يناير لخليفتي وبلادي أساساً متيناً للبناء عليه، إذا اختاروا فعل ذلك».

وقال: «قد يحاول البعض إنكار ثورة الطاقة النظيفة الجارية في أمريكا أو تأخيرها. لكن لا أحد يستطيع إعادة عقارب الساعة إلى الوراء في هذا المجال»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

والأحد أصبح الديمقراطي أول رئيس أمريكي في منصبه يزور منطقة الأمازون، وهي محطة تاريخية ورمزية قبيل عودة ترامب إلى البيت الأبيض.

خلال حملته الانتخابية، وعد «الجمهوري» بمزيد من أعمال التنقيب وشكك في التغير المناخي كما حذَّر من أنه ينوي سحب الولايات المتحدة من اتفاقية باريس للمناخ وهو كان فعل ذلك خلال فترة رئاسته الأولى، لكن بايدن تراجع عن هذا القرار وجعل مكافحة التغير المناخي قضية رئيسية في فترة رئاسته.

وشدد الرئيس المنتهية ولايته على أن «المعركة من أجل حماية كوكبنا هي حرفياً معركة من أجل البشرية والأجيال المقبلة ربما تكون التهديد الوجودي الوحيد لكل دولنا وللبشرية جمعاء».