تساقط الأمطار على شرق الإسكندرية واضطراب في حركة الملاحة البحرية

شهدت محافظة الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى تساقط للأمطار المتوسطة على شمال وشرق المدينة، بعد سيطرة السحب المنخفضة والكثيفة المحملة بمياه الامطار، حيث تستقبل المحافظة أولى نوات شهر نوفمبر لهام 2024 وهي نوة المكنسة.

وتأتي نوة المكنسة برياح غربية شمالية، تستمر لمدة 4 أيام، وتساقط للأمطار متفاوتة الشد وعلى فترات، وسط انخفاض في درجات الحرارة بدءًا من اليوم الاثنين 18 نوفمبر، حيث سجلت درجة الحرارة 19 درجة مئوية، وسرعة رياح 18 كم/ ساعة، ونسبة أمطار 20%.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أخر صور للقمر الصناعي، والذي يشير إلى تراكم السحب على شمال البلاد، ووجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج إلى (2- 3 م) وسرعة الرياح(55:40 كم /س) .

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال نوة المكنسة، وأكد اللواء "محمود نافع" رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، على جاهزية الشركة بسياراتها ومعداتها للتعامل مع أى تجمعات لمياه الأمطار في حال حدوثها.

ونبه على جميع العاملين بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، وتطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات؛ لتسهيل سريان مياه الأمطار.

وشدد "نافع" على استمرار عمل غرفة الطوارئ، والخط الساخن 175 على مدار الساعة؛ لتلقي الشكاوي، والعمل على حلها فورًا .

كما أكد "نافع" على تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم؛ لمتابعة سير العمل، والتأكد من عدم وجود أى مشاكل في الشبكات، واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا في حال وجود أي شكوى.

وأشار "نافع" إلى ضرورة التنسيق الكامل مع غرفة عمليات محافظة الإسكندرية، والأحياء، وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، وغرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي؛ لضمان عدم تضرر أي مواطن سكندري.