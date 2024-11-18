اليوم.. طقس معتدل نهارا وأمطار علي الوجه البحري والسواحل

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس اليوم الاثنين، طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء ومائل للحرارة علي جنوب الصعيد وطقس مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي كافة الانحاء .

كما يشهد اليوم الاثنين ، شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ومن المتوقع سقوط امطار خفيفة الى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى وتمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجة البحرى علي فترات متقطعة.

وهناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء علي فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

ولفتت الارصاد الي انه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الاثنين على القاهرة الكبرى والوجه البحري 24 للعظمى والصغرى 16 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 27 للعظمى والصغرى 19 وعلى شمال الصعيد 25 للعظمي والصغرى 12 درجة ، وعلى جنوب الصعيد 28 للعظمي والصغري 14 درجة .