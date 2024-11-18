الذهب يرتفع عالميا بعد انخفاضات حادة الأسبوع الماضي

ارتفعت أسعار الذهب عالميا اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، بعد التراجع الحاد الذي شهدته الأسبوع الماضي، لكن التوقعات بشأن تخفيضات أقل لأسعار الفائدة الأمريكية حدت من هذا التعافي.

وبحسب رويترز ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 2571.11 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0041 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أدنى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي. وسجل الذهب أكبر انخفاض أسبوعي في أكثر من ثلاث سنوات يوم الجمعة.

العقود الأجلة

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 2575.70 دولار، ويتجه الدولار لتمديد مكاسبه مما يجعل الذهب أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وتمضي البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية حول التضخم قدما في إعادة تشكيل النقاش بين صناع السياسة في مجلس الاحتياطي المركزي الأمريكي حول وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة والمدى الذي يمكن أن تبلغه في وقت يُخفض فيه المستثمرن توقعاتهم لخفض أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي في ديسمبر.

أسعار الفائدة

ومن المقرر أن يتحدث ما لا يقل عن سبعة مسؤولين في المركزي الأمريكي هذا الأسبوع، ويترقب المتداولون المزيد من الإشارات بشأن خفض أسعار الفائدة.

وتزيد أسعار الفائدة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عوائد.

العملات

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن مبيعات التجزئة الأمريكية زادت أكثر من المتوقع بقليل في أكتوبر تشرين الأول مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الأخير بقوة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 30.39 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.6% إلى 944.57 دولار. كما زاد البلاديوم 1.7% إلى 966.66 دولار..