استشهاد 4 فلسطينيين بينهم أطفال في قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في خان يونس

استشهد 4 فلسطينيين؛ بينهم أطفال، اليوم /الاثنين/، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي خيمة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب قطاع غزة.



وأفادت مصادر طبية فلسطينية- وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"- باستشهاد مواطن وزوجته وطفليه، إضافة لإصابة طفلته بجروح خطيرة، بعد قصف طيران الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

وأوضحت المصادر، أن مدفعية جيش الاحتلال قصفت منطقة الميدان في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة ومناطق في جنوب وغرب مدينة غزة وسط القطاع والمناطق الشمالية والغربية لمدينة رفح جنوب القطاع، كما نسفت مباني سكنية في محيط شارع 8 بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 43 ألفا و846 فلسطينيا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 103 آلاف و740 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

في سياق متصل.. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، وفتشت معظم منازله وعبثت بمحتوياتها، واحتجزت أكثر من 30 فلسطينيا لساعات.