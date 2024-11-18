نائبة روسية: بايدن يضع العالم على حافة حرب نووية

تشهد العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة تصعيدًا جديدًا على خلفية الحرب في أوكرانيا، فقد حذرت النائبة الروسية ماريا بوتينا من أن قرار إدارة بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية قد يؤدي إلى اندلاع حرب عالمية ثالثة.



وأكدت بوتينا أن هذا القرار يمثل تحديًا مباشرًا لروسيا، ويضع العالم على حافة حرب نووية مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل تصعيدًا خطيرًا للموقف، وحثت الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على إلغائه، معتبرة أن إدارة بايدن تخاطر بتداعيات كارثية على العالم أجمع.

يذكر أن قرار إدارة بايدن بالسماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية أثار مخاوف روسية من اندلاع حرب عالمية ثالثة.