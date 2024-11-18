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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

موسكو تحذر: ضرب العمق الروسي بأسلحة أمريكية يشعل فتيل الحرب العالمية الثالثة

روسيا
روسيا
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قالت مصادر مسئولة في روسيا إن قرار الولايات المتحدة الخاص بالسماح لكييف بضرب العمق الروسي بصواريخ أمريكية بعيدة المدى، قد يصعّد الصراع في أوكرانيا، ويؤدي إلى حرب عالمية ثالثة.

وأكد أندريه كليشاس، العضو البارز في مجلس الاتحاد، الغرفة العليا للبرلمان الروسي أن الغرب مستمر في التصعيد، الذي قد ينتهي بتدمير الدولة الأوكرانية بالكامل.

بدوره حذّر فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس، من أن رد موسكو "سيكون فورياً".

ونقلت وكالة "تاس" للأنباء عن جباروف قوله: "هذه خطوة كبيرة جداً نحو بداية الحرب العالمية الثالثة".

وقال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إن منح الولايات المتحدة كييف الموافقة على ضرب روسيا بصواريخ من طراز "أتاكمز"، سيثير "أقوى رد".

ونقلت وكالة "تاس" عن سلوتسكي قوله: "الضربات بالصواريخ الأمريكية في عمق المناطق الروسية ستؤدي حتماً إلى تصعيد خطير، مما ينذر بعواقب أكثر خطورة".

روسيا أوكرانيا الحرب العالمية الثالثة