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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زعيم كوريا الشمالية يطالب جيش بلاده بالاستعداد للحرب

كيم جونغ أون
كيم جونغ أون
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طالب زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الاثنين.

وذكرت الوكالة أن كيم وصف شبه الجزيرة الكورية بأنها «أكبر نقطة ساخنة في العالم»، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونغ يانغ.

كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة «إلى أسوأ مرحلة في التاريخ».

وكانت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية قد ذكرت أول أمس السبت، نقلاً عن مصادر، أن كوريا الشمالية تدعم الآن روسيا في حربها ضد أوكرانيا ليس فقط بالجنود والذخيرة ولكن أيضاً بالمدفعية الثقيلة.

كيم جونغ أون كوريا الشمالية حرب