"المصريون بالخارج": مبادرة جديدة للاستثمار الزراعي بالدولار

أطلق مجموعة من المصريين العاملين في دول (قطر، البحرين، السعودية، الكويت) مبادرة لتشجيع الاستثمار داخل مصر، تتضمن قيام الدولة بطرح قطع أراض للزراعة لأبناء مصر العاملين بالخارج وتُسدد قيمتها بالدولار.



وقال الدكتور كمال محمد رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات بالدول العربية ، وصاحب فكرة المبادرة، إن المصريون بالخارج يسعون دائما لدعم ومساندة جهود الوطن الأم "مصر"، والمشاركة في جهود الدولة لتنمية الاقتصاد وزيادة الموارد وجذب رؤوس الأموال من الخارج بما يضمن توافر العملة الصعبة، مشيرا إلى أنه عرض فكرة المبادرة على اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد والذي أشاد بها وقدم كافة التسهيلات اللازمة للمبادرة من أجل تشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار داخل المحافظة.



وأضاف: "وعلى الفور تم تخصيص قطعة أرض في قرية فلسطين بالخارجة بمساحة 400 فدان في موقع متميز سوف يتم استصلاح 200 فدان منها في المرحلة الأولى، وذلك بنفس اشتراطات المبادرة، وهنا يجب التأكيد على أهمية المبادرة التي تعتبر جزء بسيط لرد الجميل للوطن الأم، ودعاية إيجابية للمناخ الاستثماري في مصر، حيث يتابع مصريو الخارج جهود الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحكومته، في توفير البيئة المناسبة للعمل والاستثمار وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في هذا الشأن".



وتابع كمال محمد أنه سيتم تقديم نموذج استثماري وتجربة ناجحة، تشجع من خلالها المصريين بالخارج للإقدام على الاستثمار بمصر والمساهمة الفعالة في مساندة الاقتصاد المصري، بالإضافة إلي توفير حصيلة دولارية من خلال عمليات تصدير منتجات المحاصيل عالية الطلب بالسوق المحلي والعالمي، وفق معايير الجودة المؤهلة للتصدير.