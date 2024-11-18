اليوم.. استئناف كروان مشاكل على حكم حبسه بتهمة نشر فيديوهات خادشة

تنظر جنح مستأنف المحكمة الاقتصادية، اليوم الإثنين، استئناف التيك توكر كروان مشاكل على حكم حبسه سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

كانت قد أمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".

وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد قضت في 7 سبتمبر الماضي بتأييد حكم حبس كروان مشاكل سنة، وبراءة المذيعة إنجي حمادة، في قضية نشر الفسق والفجور، والتحريض على ارتكاب الرذيلة، وغرامة قدرها 100 ألف جنيه.

القضية تعود إلى نشر مقاطع فيديو فاضحة من قبل كروان مشاكل وإنجي حمادة، حيث تم اتهامهما بنشر مقاطع فيديو خادشة للحياء داخل المطبخ، مما أثار غضب الرأي العام واعتُبر انتهاكًا للقيم المجتمعية، وقد قررت النيابة العامة إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح بتهمة نشر مقاطع فاضحة والتحريض على الرذيلة.



وكانت السلطات قد ألقت القبض على كروان مشاكل في محافظة سوهاج بعد هروبه إليها لتجنب الملاحقة الأمنية. كما تم القبض على إنجي حمادة في نوفمبر الماضي، وتبين وجود أحكام قضائية سابقة ضدها بتهم التعدي على موظف عام ومخالفة الآداب العامة.

وقد واجه كروان مشاكل أيضًا اتهامات أخرى تتعلق بسبّ وقذف محامٍ وتهديده بالخطف، بعد نشره فيديوهات عبر "تيك توك" تسببت في رفع قضايا ضده.