تراكم للسحب المنخفضة والكثيفة المحملة بالأمطار على سماء الإسكندرية

‏تشهد محافظة الإسكندرية تكاثر للسحب المنخفضة المحملة بالأمطار، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على اغلب أنحاء المدينة، وجاء ذلك مع انخفاض في درجات الحرارة اليوم الاثنين 18 نوفمبر 2024، والتي سجلت 19 درجة مئوية وسرعة رياح 18كم/ ساعة، ما نسبة رطوبة 68%، و وسقوط امطار بنسبة 20%.

‏وسيطرة الأجواء الغائمة على سماء الإسكندرية منذ ساعات الصباح الأولى، وهذا بحسب ما جاء في توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لنوة المكنسة، وهي أولا نويت شهر نوفمبر لموسم الشتاء 2024، لا و تأتي برياح غربية شمالية، وامطار متفاوته الشدة وتستمر لمدة أربعة أيام.

‏وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، أخر صور للقمر الصناعي، والذي يشير إلى تراكم السحب على شمال البلاد، ووجود اضطراب في حركة الملاحة البحرية اليوم على الشواطئ الغربية للبحر المتوسط وشواطئ شمال الدلتا ليصل ارتفاع الموج إلى (2- 3 م) وسرعة الرياح(55:40 كم /س) .

كما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية عن استعدادها الكامل لاستقبال نوة المكنسة، عن طريق نشر سيارات رفع المياه وخصوصا في الأماكن التي تتراكم فيها مياه الأمطار وتسبب ازدحام مروري، مع التأكد من تواجد كافة عمال الشركة لتلقي الشكاوي في حالة وجود تراكم للمياه وازدحام والتعامل الفوري مع الموقف.