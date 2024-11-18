ستارمر يتعهد بجعل أوكرانيا على رأس جدول أعمال قمة مجموعة العشرين

تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بأن تكون أوكرانيا على رأس جدول الأعمال، هذا الأسبوع، خلال اجتماع قادة أكبر اقتصادات العالم في قمة مجموعة العشرين.

وفي تصريح للصحفيين أثناء توجهه إلى القمة، قال ستارمر إنه من المهم أن يجتمع القادة بعد ألف يوم تقريبا من بداية الحرب، وأضاف "يجب أن يكون هناك دعم كامل لأوكرانيا طالما تطلب الأمر ذلك"، مشيرا إلى استخدام جنود كوريين شماليين في الحرب كأحد التطورات المقلقة على نحو خاص، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية، الأحد.

وأعلن ستارمر أنه "لا ينوي" متابعة خطى المستشار الألماني أولاف شولتز، عندما سُئل عن المكالمة الهاتفية التي أُجريت بين شولتز والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وسيلتقي ستارمر قادة العالم غدا الاثنين خلال قمة مجموعة العشرين المقرر انعقادها يومي 18 و19 نوفمبر الجاري في البرازيل.

من جانبه، أعلن بوتين عدم مشاركته في القمة، مُرسلًا وزير خارجيته سيرجي لافروف بدلا عنه.

جدير بالذكر أن قادة العالم سيجتمعون في ريو دي جانيرو لحضور قمة مجموعة العشرين، حيث توجد انقسامات كبيرة حول النهج المتبع تجاه أوكرانيا، في وقت يشهد العودة الوشيكة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، بعد ما أشار إلى أن الولايات المتحدة ستتبنى "نهجا مختلفا" في تمويل دفاع أوكرانيا.