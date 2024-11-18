ارتياح في الشرق الأوسط لاختيار شخصية نفطية وزيرًا للطاقة في الولايات المتحدة

رحب خبراء صناعة النفط الخام في الشرق الأوسط باختيار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب للمخضرم في صناعة النفط كريس رايت وزيرًا للطاقة.

وذكرت منصة "بلاتس" للمعلومات النفطية -وهي شركة بحثية للطاقة في لندن- أن ترحيب الخبراء في الشرق الأوسط يرجع إلى هيمنة الهيدروكربونات على اقتصادات أغلب دول المنطقة.

وأشارت المنصة إلى أنه إذا زاد إنتاج النفط الأمريكي في ظل إدارة ترامب، فإن ذلك قد يعقد رغبة تحالف "أوبك+" في زيادة إنتاجه، حيث من المتوقع أن يشهد العام المقبل وفرة في المعروض من النفط الخام.

ونقلت المنصة عن خبراء النفط أنه بشكل عام، سيؤدي المزيد من إنتاج النفط الخام إلى انخفاض الأسعار، وقد يؤدي ذلك بدوره إلى زيادة الأعباء على منظمة "أوبك".

وشددت المنصة على الحاجة إلى المزيد من التعاون في مجال احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه وغيرها من تقنيات الاقتصاد الدائري للكربون والتركيز الكبير على الوصول إلى الطاقة والقدرة على تحمل تكاليفها.

يشار إلى أن كريس رايت -الذي تم الإعلان عن ترشيحه لوزارة الطاقة الأمريكية- هو الرئيس التنفيذي لشركة خدمات حقول النفط "ليبرتي إنرجي" (Liberty Energy)، التي لديها عمليات واسعة النطاق في مجال التكسير الهيدروليكي، وهو من المتشككين في تغير المناخ، واصفًا خطط صافي الصفر بأنها "شريرة".