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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

انطلاق ملتقى كايرو أرت الدولي بجمعية محبي الفنون الجميلة 26 يناير المقبل

ملتقى كايرو أرت الدولي
ملتقى كايرو أرت الدولي
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تستضيف جمعية محبي الفنون الجميلة بحي جاردن سيتي بالقاهرة ملتقى "كايرو أرت الدولي" الحادي عشر للفنون التشكيلية يوم 26 يناير المقبل، ويستمر لمدة خمسة أيام.

وقال رئيس الملتقى الفنان التشكيلي وائل رفيق إنه سيتم اختيار أفضل ثلاثة أعمال فنية من المشاركات، من حيث المحتوى وأصالة الموضوع والتمكن من الخامة، لحصد المراكز الثلاثة الأولى، لافتا أن الملتقى يعتبر متنفسا فنيا يتيح عرض كافة أنواع الفنون التشكيلية من رسم ونحت وتصوير.

من جانبها، أضافت الفنانة التشكيلية إيمان العتال منسقة الملتقى، أن الدكتور عماد سعيد، الوزير المفوض للعلاقات الدبلوماسية والتعاون الدولي بالثقافة والفنون والآداب بالنادي الملكي الدبلوماسي الدولي التابع للأمم المتحدة، سيفتتح الملتقى، إلى جانب الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الأسبق وعضو مجلس أمناء الحوار الوطني والفنان التشكيلي القدير عادل بنيامين ودكتور عادل الغمراوي.

انطلاق ملتقى كايرو آرت الدولي جمعية محبى الفنون الجميلة يناير المقبل