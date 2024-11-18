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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف يصل البرازيل للمشاركة في قمة مجموعة العشرين

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، الأحد، إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، استعدادا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين.

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية، أن لافروف وصل إلى البرازيل، قادما من أبوظبي، حيث حضر منتدى صير بني ياس الدولي حول السلام والأمن.

وأضافت الوكالة أن لافروف يترأس الوفد الروسي في مجموعة العشرين، بناء على تعليمات من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المتوقع أن يتحدث الدبلوماسي الروسي، غدا الاثنين، في جلسة عامة حول قضايا مكافحة الفقر والمجاعة، فضلا عن إصلاح المؤسسات العالمية.

ووفقا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، سيعقد لافروف سلسلة من المحادثات والاجتماعات الثنائية على هامش القمة.

وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف البرازيل قمة مجموعة العشرين