الرئيس السيسي ونظيره البرازيلي يتفقان على ضرورة تنفيذ حل الدولتين وتوسيع الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية

بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، الأوضاع الإقليمية، وتوافق الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، والاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، ورفض أية محاولات لتصفية القضية الفلسطينية.

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وذلك على هامش مشاركة الرئيس في اجتماعات قمة مجموعة العشرين المنعقدة بريو دي جانيرو في البرازيل.

كما أشاد الرئيس السيسي بالمواقف البرازيلية التي تدعم القضية الفلسطينية، وأكد الرئيس البرازيلي على أهمية الجهود المصرية لاستعادة الاستقرار في الشرق الأوسط، والدور المصري التاريخي المساند للشعب الفلسطيني وقضيته.