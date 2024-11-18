رئيس كوريا الشمالية يدعو لتعزيز قوات بلاده النووية «دون قيود»

دعا الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج أون، الأحد، إلى تعزيز قوات بلاده النووية "دون قيود" واستكمال الاستعدادات للحرب، في الوقت الذي زاد فيه من وصفهم بـ«أعداء بلاده» من المواجهات العسكرية "المسعورة" معها.

ونسبت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إلى الرئيس الكوري الشمالي قوله -في المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري، في اليوم الأخير من الحدث الذي استمر يومين والذي عُقد في العاصمة بيونج يانج وهو الأول من نوعه منذ 10 سنوات: "سنعزز قوتنا الدفاعية الذاتية، التي تركز على القوات النووية، دون قيود، ولن نكتفي بمستوانا الحالي".

ووصف الرئيس الكوري الشمالي التعاون الثلاثي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان بأنه عامل "حاسم" يُهدد السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية.

وقال كيم: "إن التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة يتوسع إلى مناطق أكبر تشمل أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ".

وتابع الرئيس الكوري الشمالي أن الولايات المتحدة والغرب يخوضان حربًا ضد روسيا باستخدام أوكرانيا، في محاولة لتوسيع نطاق التدخل العسكري لواشنطن في العالم.