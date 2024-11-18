تعرف علي قرار قاضي المعارضات بشأن قاتل زوجته في المعصرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، تجديد حبس عاطل 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل زوجته بمنطقة المعصرة.

وشهدت منطقة المعصرة، جنوب محافظة القاهرة، جريمة قتل، بعدما أقدم عاطل على قتل زوجته، بعد الاعتداء عليها بعصا خشبية، بسبب شكه في سلوكها.

تلقى قسم شرطة المعصرة، بلاغًا من الأهالي، مفاده مقتل سيدة على يد زوجها، وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها كانت متزوجة من المتهم ويدعي "محمود فريد"، ووقع بينهما انفصال، وبعد مرور فترة قام بالزواج عرفيا منها مرة أخرى، إلا أن المتهم شك في سلوك زوجته، واعتدى عليها بعصا خشبية، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وتمكنت مباحث القسم من القبض على المتهم، والتحفظ على الأداة المستخدمة في الواقعة.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.