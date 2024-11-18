فلسطين.. استشهاد 111 فلسطينيًا في قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة في غزة

استشهد أكثر من 111 فلسطينيًا في قطاع غزة، بينهم نساء وأطفال، منذ فجر الأحد، جراء غارات إسرائيلية مكثفة استهدفت مناطق متفرقة بقطاع غزة.

وتعرض مخيم الشاطئ بمدينة غزة وبلدة بيت لاهيا شمال القطاع لقصف مكثف أدى إلى استشهاد 72 مواطنًا. وشنت قوات الاحتلال عشر غارات استخدمت خلالها أطنانًا من المتفجرات، مستهدفة منازل سكنية، ومدارس، ومراكز إيواء مخصصة للنازحين، مما تسبب في تدمير واسع النطاق.

وفي مدينة رفح جنوب القطاع، دمرت قوات الاحتلال عددًا من المباني السكنية غربي المدينة. كما طالت الغارات منطقة شرق دير البلح وسط القطاع، مما أدى إلى سقوط شهداء وإصابات متفاوتة بين المواطنين.

وفي خان يونس جنوب القطاع، استشهد أربعة مواطنين جراء قصف استهدف منطقة قيزان النجار. كما استشهد أربعة آخرون في غارات متفرقة على حي تل الهوى جنوب غرب غزة، ومنطقة الصناعة بغرب المدينة.

في ظل تدهور الوضع الصحي، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إجلاء 15 مريضًا من مستشفى العودة إلى مستشفى الشفاء في مدينة غزة بالتنسيق مع الصليب الأحمر، سعيًا لتقديم الرعاية الطارئة في ظل الظروف الكارثية التي تعيشها المنشآت الصحية نتيجة نقص الإمدادات واستمرار العدوان.

ومع استمرار العدوان، تزداد معاناة المدنيين في غزة، حيث يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة في ظل نقص الغذاء والمياه والدواء، وسط دعوات دولية عاجلة لوقف فوري لإطلاق النار وفتح ممرات آمنة للمدنيين والإغاثة الإنسانية.

ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتفع إجمالي عدد الشهداء إلى 43،846 مواطنًا، غالبيتهم من النساء والأطفال، بينما تجاوز عدد المصابين 103،740 مواطنًا. وأشارت تقارير إلى وجود آلاف الجثث العالقة تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز فرق الإنقاذ عن الوصول إليها بسبب القصف المستمر والحصار الخانق.