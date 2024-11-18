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الإثنين 18 نوفمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"الصحة اللبنانية": قتيلان وجريحان من المسعفين في 3 اعتداءات إسرائيلية جنوبي البلاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وزارة الصحة اللبنانية، أمس الأحد، بأن الاحتلال الإسرائيلي واصل استهدافه للمسعفين والمراكز الإسعافية في الجنوب، ضاربًا بعرض الحائط القوانين والأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية.

وأوضحت وزارة الصحة -في بيان أوردته الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية- أن الاحتلال الإسرائيلي أضاف إلى جرائمه المتتالية ثلاثة اعتداءات هي: استهداف مركز جمعية الهيئة الصحية الإسلامية في حومين التحتا ما أدى إلى مقتل مسعف، واستهداف مركز إسعافي في البازورية ما أدى إلى إصابة مسعفين اثنين من الهيئة الصحية الإسلامية بجروح، واستهداف مركز للهيئة الصحية في حناويه ما أدى إلى مقتل مسعف.

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