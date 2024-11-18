وسائل إعلام: تركيا رفضت السماح لطائرة رئيس إسرائيل باستخدام مجالها الجوي

ذكرت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة رفضت طلب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوج باستخدام طائرته لمجالها الجوي أثناء رحلته للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرون لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29) في باكو عاصمة أذربيجان.

ونشر موقع قناة (تي آر تي) التركية، الأحد، أن مسؤولين أكدوا أن السلطات الإسرائيلية قدمت طلبًا من أجل التحليق عبر الأجواء التركية في الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، لكن السلطات التركية رفضت الطلب.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الإسرائيلي إلغاء مشاركته في المؤتمر، مشيرًا إلى "مخاوف أمنية"، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.